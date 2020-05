LIVE - Ieri primo giorno senza morti, riaprono negozi di biciclette e di barche

Terminato il "lockdown" si sono tornate a riempire strade e palazzi. Anche il pronto soccorso ha fatto registrare un aumento di accessi così come c'è stata una crescita degli incidenti

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800 462340 +++

Ore 12.15 - La situazione negli ospedali gestiti dall'Ulss 6 Euganea e la ripartenza: a questo link l'articolo.

Ore 10.15 - Cambia il modo di fare attività sportiva a Este: a questo link l'articolo.

Ore 9.30 - La regione Veneto diffonde e potenzia l'uso della telemedicina: a questo link l'articolo.

Ore 8.30 - Bando della regione per la digitalizzazione degli enti locali: a questo link l'articolo.

Ore 7.30 - Riaprono i negozi di biciclette, di barche e di toelettatura di animali. Lo prevede un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, Patuanelli - che non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - e che modifica il Dpcm del 26 aprile. L'atto inserisce le 3 attività fra quelle che riaprono. L'elenco dei codici Ateco, si legge inoltre, dell'allegato 3 del Dpcm del 26 aprile viene modificato con l'inserimento dei codici per noleggio di autocarri; di altre macchine, attrezzature e beni materiali; attività di conservazione e restauro di opere d'arte.