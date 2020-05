LIVE - Varchi agli accessi degli ospedali. Ripartono le cantine, studio Arpav su inquinamento e Covid

Terminato il "lockdown" si sono tornate a riempire strade e palazzi. Anche il pronto soccorso ha fatto registrare un aumento di accessi così come c'è stata una crescita degli incidenti

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800 462340 +++

Le notizie di Padova e provincia

Ore 11.30 - Annullata l’edizione 2020 dello Sherwood festival: a questo link l'articolo.

Ore 11.00 - Ecco come ripartono le 250 cantine del territorio padovano: a questo link l'articolo.

Ore 10.30 - Covid e inquinamento, uno studio con Arpav sulle correlazioni: a questo link l'articolo.

Ore 9.30 - Il sindaco di Carmignano di Brenta regalerà una rosa a tutte le donne della residenza Botton in occasione della Festa della Mamma: a questo link l'articolo.

Ore 9.00 - Nella giornata di martedì gli autisti dei mezzi pubblici hanno consegnato due sanificatori alla Croce Rossa e Verde: a questo link l'articolo.

Ore 7.30 - Il governo è al lavoro su una norma per garantire la fornitura di mascherine gratis a chi sia in difficoltà economica. Lo spiegano fonti ministeriali. Della misura si sarebbe discusso negli ultimi vertici di maggioranza: per l'intervento dovrebbero essere stanziati fondi ad hoc nel decreto di maggio.