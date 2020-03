LIVE - Coronavirus, oggi la decisione sulla sospensione della zona rossa a Vo'

Prosegue l'emergenza Coronavirus. Il bilancio per la provincia di Padova continua a salire. Le nuove disposizioni in tutta Italia e c'è attesa per la decisione sulla quarantena della zona rossa di Vo'

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800462340 +++

Minuto per minuto

Ore 11.15 - Coronavirus, approvato nuovo decreto legge: stop alle udienze fino al 31 maggio. A questo link l'articolo.

Ore 10.30 - Coronavirus, chiuse fino al 15 marzo le strutture semiresidenziali sociosanitarie. A questo link l'articolo.

Ore 09.00 - Vo': blocchi, Protezione Civile e un tramonto da sogno. A questo link il nostro video.

Ore 08.45 - Aggiornamento Coronavirus in Veneto della serata di venerdì 6 marzo: 511 casi positivi, di cui 118 nella provincia di Padova.

Ore 08.30 - Aggiornamento Coronavirus della serata di venerdì 6 marzo: 3.916 contagiati in tutta Italia, 523 guariti, 462 ricoverati in terapia intensiva e 197 morti.