LIVE - Coronavirus: sei decessi martedì, il decreto liquidità e la sua attuazione in Veneto

Altre cinque persone sono decedute dopo essere risultate positive al Coronavirus tra la notte di domenica e la giornata di lunedì nella provincia euganea. In serata ha parlato il premier Conte, intanto numerose aziende si organizzano per riaprire.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800.462340 +++

Live emergenza Coronavirus

Ore 9.30 - Il decreto liquidità e la sua attuazione in Veneto: a questo link l'articolo completo.

Ore 8.30 - Perdite milionarie per gli agriturismi a Pasqua: a questo link l'articolo completo.

Ore 7.30 - Nella giornata di martedì sono sei le persone che non ce l'hanno fatta per il Covid-19: una viveva in casa di riposo a Monselice, uno era di Villafrancana, entrambi morti a Schiavonia, e uno di Asolo deceduto a Cittadella. Altre tre persone sono morte in ospedale a Padova.