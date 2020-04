LIVE - Coronavirus: tre i morti ieri, si va verso Pasqua e Pasquetta blindate con controlli serrati

Dopo le sei vittime registrare nella giornata di martedì, la nottata è trascorsa senza ulteriori decessi ufficializzati. Controlli dei carabinieri nelle aziende che riprendono le attività

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800.462340 +++

Live emergenza Coronavirus

Ore 11.30 - Le biblioteche del comune di Padova indicono un concorso letterario sulla quarantena: a questo link l'articolo completo.

Ore 10.30 - La mozione portata in consiglio comunale da Fratelli d'Italia: a queto link l'articolo completo.

Ore 10.10 - +++I DATI AGGIORNATI SUL CONTAGIO+++A QUESTO LINK L'ARTICOLO COMPLETO+++

Ore 9.15 +++Morti sospette al Configliachi+++indaga la procura+++a questo link l'articolo completo.

Ore 8.30 - I distillatori di Assindustria chiedono la semplificazione per poter produrre alcol: a questo link l'articolo compoleto.

Ore 8.00 - Sono state 24 le persone sanzionate A Padova dalla polizia Locale nei controlli per il Coronavirus. Le situazioni e le giustificazioni date ai vigili sono state le più variegate: da un residente di Monselice che cercava ricambi per auto, ad un altro di Vigonovo che andava a fare la spesa perchè il supermercato locale non vendeva i suoi prodotti preferiti, ad una cittadina rumena residente a Pontevigodarzere sorpresa a camminare lungo una via, ad un minorenne che era molto lontano dalla sua abitazione

Ore 7.30 - Nelle Residenze sanitarie per anziani il 37,4% dei decessi tra i residenti, pari a 1443 su 3859 deceduti (dal primi febbraio) ha interessato residenti con riscontro di infezione da SARS-CoV-2 o con manifestazioni simil-influenzali. Lo scrive l'Iss nelsecondo rapporto sulle strutture Rsa che stanno rispondendo al questionario diffuso alle strutture.

