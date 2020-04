Live - Emergenza Covid: pochi contagi ma ancora morti, oggi riaprono varie fabbriche

Mentre continua il monitoraggio dei ricoverati e degli anziani in casa di riposo, da martedì molti lavoratori delle fabbriche potranno riprendere la loro attività.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800.462340 +++

Live Emergenza Coronavirus

Ore 9.30 - Lutto nel mondo del ciclismo, il Covid si porta via lo storico dirigente Flavio Milani: a questo link l'articolo completo.

Ore 8.30 - Fugge all'alt durante il controllo per arginare l'emergenza Covid, la pattuglia si schianta nell'inseguimento: a questo link l'articolo completo.

Ore 7.30 - Luca Zaia, intervenuto lunedì sera a Quarta Repubblica: «Dobbiamo pensare che l'Italia si è chiusa gradualmente, ed è giusto che si riapra gradualmente. Si è chiusa con Vo' e i comuni del lodigiano; abbiamo i presupposti per consultare la comunità scientifica e cominciare a pensare alla fase 2 per le comunità che possono riuscire ad affrontarla. Ci sono due correnti di pensiero: chi applica quello che si legge sui libri, arrivare cioè fino al contagio zero, attendendo che il virus sia presente il meno possibile, e chi pensa che una sorta di convivenza, un periodo limbo, ci voglia. Io appartenga a questa. Ovviamente tutto dev'essere fatto in sicurezza. Noi ascoltiamo il mondo sanitario, però pensiamo alla fase 2: abbiamo 600 mila imprese, 150 mld di pil, molte sono tecnicamente fuori dal mercato se non riaprono».