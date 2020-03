LIVE - Coronavirus: la comunità di Vo' piange un altro decesso. "Picco" di contagi in arrivo

Primo fine settimana di coprifuoco a Padova come in tutto il territorio nazionale. I contagi crescono come quelli che guardiscono. Segui con noi il live minuto per minuto.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800 462340 +++

Live emergenza Coronavirus

Ore 11.45 - «Maggiori controlli su veicoli e pedoni»: sei sindaci della Bassa fanno quadrato. A questo link l'articolo.

Ore 11.00 - +++ Coronavirus, l'aggiornamento della mattinata di sabato 14 marzo su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto +++ A questo link l'articolo.

Ore 10.30 - Coronavirus, Assindustria Venetocentro raccoglie 800mila euro in 48 ore. A questo link l'articolo.

Ore 09.30 - La comunità di Vo' piange la sua terza vittima dall'inizio dell'emergenza: è Andreina Santimaria, 83enne spirata all'Ospedale di Padova.

Ore 09.15 - Coronavirus, prorogata la scadenza dei versamenti fiscali del 16 marzo. A questo link l'articolo.

Ore 09.00 - +++ Coronavirus, l'aggiornamento della serata di venerdì 13 marzo su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto +++ A questo link l'articolo.