LIVE - Coronavirus: martedì nero con 9 morti, gli studenti "tornano" in classe dopo Pasqua

Mentre continua il monitoraggio dei ricoverati e degli anziani in casa di riposo, mercoledì gli studenti sono tornati a lavorare con la didattica on line.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800.462340 +++

Ore 8.30 - «La situazione è ancora seria, le misure stanno portando i risultati e grazie al comportamento degli italiani è stato possibile salvare migliaia e migliaia di persone ma serve essere realisti perchè i sono numeri ancora seri e pesanti": lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. «Alcuni indicatori sono positivi ma siamo nel pieno della crisi, non ci servono polemiche ma lavorare assieme».

Ore 7.30 - Fine delle vacanze pasquali per la gran parte degli oltre 8 milioni di studenti italiani e ritorno in classe con la didattica a distanza (dad). Dopo l'approvazione nei giorni scorsi del decreto sulla scuola da parte del Consiglio dei ministri che di fatto rende obbligatoria la didattica a distanza, tutti gli istituti si stanno via via organizzando con la dad per l'avvio della fase finale dell'anno scolastico che dovrà comprendere interrogazioni, valutazioni, scrutini ed esami di terza media e maturità. Anche se è ancora in piedi l'ipotesi di un rientro in classe in maggio, entro il 18, è molto probabile che le scuole per la fine dell'anno scolastico non riapriranno.