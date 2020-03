Live - Emergenza Coronavirus: picco di contagi in arrivo, casi in aumento e rischio coprifuoco

Inizia una nuova settimana di coprifuoco per tutta Italia. I contagi crescono, ma aumentano anche i pazienti che guariscono. Segui con noi il live minuto per minuto. Stretta sui luoghi di lavoro.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800 462340 +++

Live emergenza Coronavirus

Ore 10.30 - +++ I dati dei contagi aggiornati nel padovano, la crescita continua: a questo link l'articolo completo. +++

Ore 10.00 - Ascom si ritiene poco soddisfatta dei decreti fiscali: a questo link l'articolo completo.

Ore 9.30 - La crisi nel settore del latte e come la Regione vuole combatterla: a questo link l'articolo completo.

Ore 9.00 - «Fare tamponi solo alle persone sintomatiche è l'opposto di quello che dovrebbe essere fatto. E' fondamentale per bloccare la diffusione del virus, identificare il più precocemente possibile il più alto numero di soggetti asintomatici che sono fonte della malattia. Le politiche di contenimento devono essere riviste». Lo scrive ai vertici della Sanità della Toscana il professore di Immunologia dell' Università di Firenze Sergio Romagnani in base allo studio sui 3 mila abitanti di Vò Euganeo da cui risulta che il 50-75% degli infetti è asintomatico.

Ore 8.30 - Un video su come si presentava la città di Padova nella giornata di lunedì: questo il link.

Ore 8.00 - E' morto Francesco Saverio Pavone, smantellò la Mala del Brenta, anche lui positivo al Covid-19: a questo link l'articolo completo.

Ore 7.30 - «Zaia, come ogni cittadino in questo momento delicato, deve contribuire al rispetto delle norme, a farle applicare e non deve generare ulteriore confusione. In queste settimane il governo ha disposto le misure stringenti che tutti stiamo vivendo e che stanno cambiando le nostre abitudini di vita. In questo momento i veneti che sono allarmati e stanno vivendo un momento difficile hanno bisogno di tutto tranne che di polemiche e di una comunicazione isterica e incoerente da un giorno all’altro. L’emergenza sta dimostrando che per la sanità e per la protezione civile serve una forte regia nazionale che poi va articolata sui modelli regionali senza trasformarsi in separatismo o anarchia», così il deputato padovano PD Alessandro Zan

