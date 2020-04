LIVE - Emergenza Coronavirus, blitz delle forze dell'ordine, lentamente si va verso la fase 2

Sempre più evidente il calo di ricoveri e l'aumento di dimessi: non ce l'ha fatta anche una giovane paziente oncologica deceduta in ospedale a Schiavonia.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800 462340 +++

Live Emergenza Coronavirus

Ore 10.00 - La protezione civile regola il flusso alle cucine popolari: a questo link l'articolo.

Ore 9.00 - L'agricoltura chiede di sospendere il registro dei debitori: a questo link l'articolo.

Ore 8.30 - Sono proseguiti fino a tarda notte i controlli congiunti delle forze dell'ordine nelle zone del degrado: a questo link l'articolo.

Ore 8.00 - «Non do per certo nè la ripresa degli allenamenti il 4 maggio nè del campionato», Lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. «Lo sport non è solo il calcio e non solo la serie A - ha aggiunto -. La Serie A è una industria economica, ci concentriamo anche su calcio di serie A. Mercoledì incontro la Figc che presenterà il protocollo per gli allenamenti. Valuteremo insieme. Dobbiamo capire se il calcio è pronto a ripartenza con gli allenamenti, valuterò con molta attenzione ma questo non deve dare illusione che riprendere allenamento voglia dire riprendere campionato».

Ore 7.30 - «Da medico e da vice ministro della Salute sostengo che le regole per l'attività all'aperto dovranno essere ancora le stesse per alcune settimane e poi con l'avvio della fase 2 mi auguro possano essere modificate, ma solo se i dati ci consentiranno di farlo. Pertanto gli stadi non potranno riaprire, il rischio tra i giocatori anche per partite a porte chiuse resterebbe troppo alto». Così il Viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri.

