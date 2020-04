LIVE - Coronavirus: "Fase 2" a rilento, la rabbia di molti piccoli imprenditori

Molte meno aperture di quante in tanti speravano. Le linee guida del governo per la fase 2 hanno scontentato diverse categorie.

Ore 15.45 - Verifiche anti Covid nella Bassa: rifiutano il test sulla droga, scattano denunce e multe. A questo link l'articolo.

Ore 15.00 - Ascom, Bertin: «O il governo cambia le date o porteremo a Roma le chiavi di chi ha chiuso». A questo link l'articolo.

Ore 14.45 - Multe, lotta allo spaccio e bici rubate: il bilancio di una settimana di verifiche intensive. A questo link l'articolo.

Ore 14.30 - «Bisogna ripartire, altrimenti non ne veniamo più fuori»: l'appello di Luca Zaia al Governo. A questo link l'articolo.

Ore 14.00 - Coronavirus, l'aggiornamento giornaliero sui contagi: nuovo caso a Vo', due i decessi. A questo link l'articolo.

Ore 13.00 - +++ Coronavirus, Zaia: «Nuova ordinanza regionale, consentito muoversi liberamente nel proprio Comune» +++ A questo link l'articolo.

Ore 12.30 - Coronavirus, quando le mascherine le produce un’azienda di cablaggi: la storia di Esam. A questo link l'articolo.

Ore 11.30 - Enti Territoriali: al via dal 6 maggio il piano di rinegoziazione mutui per emergenza Coronavirus. A questo link l'articolo.

Ore 10.30 - I parrucchieri de La Dolce Vita si sono incatentati fuori dal negozio di corso Milano: a questo link l'articolo.

Ore 9.30 - Il Calcio Padova cerca di tornare alla normalità con un'iniziativa dedicata agli sponsor: a questo link l'articolo.

Ore 09.00 - I rischi per i ludopatici in questa fase con i giochi on line: a questo link l'articolo.

Ore 08.00 - Coronavirus, tutti i dettagli sulla Fase 2: le nuove aperture e i prossimi step: a questo link l'articolo.