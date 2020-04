LIVE - Padova: per 24 ore zero contagi, crescono le pressioni per ripartire

Mercoledì la provincia non ha avuto contagi per 24 ore e il dato faceva ben sperare poi in serata il numero si è assestato su +4 unità.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800 462340 +++

Notizie dalla città e dalla provincia

Ore 14.10: “Convivere con il Covid-19”, ecco come fare: la guida su come comportarsi. A questo link l'articolo.

Ore 14.00 - Coronavirus, l'aggiornamento su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto. A questo link l'articolo.

Ore 13.45 - Come ripartirà l'ospedale di Schiavonia nella Fase 2 e il punto sulle prestazioni non erogate: a questo link l'articolo.

Ore 13.00 - Coronavirus, Zaia: «Tutti hanno il diritto di lavorare, e noi non siamo persone irresponsabili». A questo link l'articolo.

Ore 12.40 - Carmignano di Brenta, al via il cantiere per la costruzione del nuovo Skatepark. A questo link l'articolo.

Ore 12.20 - Coronavirus, Iov: «Da lunedì 4 maggio riattivati i laboratori e garantite tutte le nostre attività». A questo link l'articolo.

Ore 12.00 - Visiere contro il Covid: il dono di Federottica alla Caritas. A questo link l'articolo.

Ore 10.30 -.Caduta di calcinacci sotto il cavalcavia Borgomagno, intervengono i vigili del fuoco: a questo link l'articolo.

Ore 09.00 -.Il sindaco di Carmignano scrive al premier Conte per fargli una proposta: a questo link l'articolo.

Ore 08.30 - Crisi economica da Coronavius, Fabio Bui esprime la sua opinione sulla possibilità dei dividere gli utili di Etra: a questo link l'articolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ore 07.30 - La piattaforma per la App Immuni sarà «Realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica». E' quanto si legge nella nota del Cdm sul dl Bonafede. L'uso della app, nonché ogni trattamento di dati personali sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza (31/7, ndr) e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, entro cui tutti «i dati personali sono cancellati o resi anonimi».