Live - Via libera ai plateatici in Prato della Valle, sul Covid tutti d'accordo: arriva da fuori

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora.

La diretta

Ore 12:15 Gli aggiornamenti su contagi e decessi da Coronavirus in Regione e in provincia. A questo link l'articolo

Ore 12:00 Un uomo dell'Alta Padovana fungeva da autista a un pusher senza patente. A questo link l'articolo

Ore 11:45 La soprintendenza da il via libera per i plateatici in Prato della Valle. A questo link l'articolo

Ore 11:25 Il comune di Agna stanzia il bonus bebé e taglia spese "non essenziali". A questo link l'articolo

Ore 10:30 Montegrotto, ecco la rassegna estiva. Il sindaco Mortandello: «Dobbiamo tornare alla normalità». A questo link l'articolo

Ore 10:00 Etra presenta il bilancio 2019. A questo link l'articolo

