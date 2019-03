Lo scultore del legno che fa rivivere gli alberi malati attraverso l'arte

Marco Zecchinato è un artista che attraverso l’arte ridà vita a materiali. Lavorare con materiale destinato a fine certa è una prerogativa che fa sottintendere come attraverso le pratiche artistiche l’artista manda anche un messaggio chiaro in favore dell’ambiente. Come è già successo in altre zone verdi della città, come al parco Milcovich, alberi malati diventano sculture, dopo un artista trentino è la volta di un padovano