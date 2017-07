Università di Padova, l'aumento in busta paga ai professori dipende dagli studenti

Per la prima volta in quasi ottocento anni di storia, lo stipendio dei docenti dell’Università di Padova dipenderà dall’opinione degli studenti. Come riportano i quotidiani locali la novità, pressoché assoluta nel panorama accademico italiano, sarà introdotta inizialmente in via sperimentale per poi diventare operativa tra sei mesi.

LE REGOLE. Il consiglio di amministrazione di Ateneo ha approvato il regolamento per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali. Gli avanzamenti si possono richiedere ogni tre anni, e ottenere dopo l'accertamento da parte di una Commissione preposta (formata da tre docenti nominati dal rettore). In caso di mancato accoglimento, si può ritentare passato un anno. I criteri da rispettare sono tre, e toccano tutti i compiti spettanti al docente: ricerca, didattica e partecipazione all'interno del dipartimento di appartenenza.

IL GIUDIZIO. Fra i requisiti c’è anche il giudizio degli studenti sull’attività didattica. La didattica comprende la compilazione della piattaforma “Syllabus” (curriculum, elenco delle pubblicazioni, programma dei corsi, orari di ricevimento) e del registro didattico online, il pieno assolvimento dei compiti didattici e l’opinione positiva degli studenti.