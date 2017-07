Apre il locale "a tempo": Pier88, il container bar sull’argine del Bassanello a Padova

Pier88 è un container bar con plateatico, in zona Bassanello a Padova, ai piedi del ponte sul fiume Bacchiglione e alla sua congiunzione con il lungargine Scaricatore, con accesso da viale Felice Cavallotti. Il nome del locale strizza l’occhio, dato il contesto fluviale su cui si affaccia il chiosco, alle banchine, ai moli attrezzati d’oltreoceano, in inglese appunto “pier”.

BIKE SERVICE. Oltre al servizio bar, con annesso bagno accessibile anche ai disabili, un punto di assistenza sarà rivolto ai ciclisti, che potranno usufruire gratuitamente di attrezzature per la riparazione e manutenzione delle bici. Una fontanella che eroga acqua potabile sarà inoltre a disposizione dei passanti.

L’OPERA. È una struttura temporanea, interamente removibile, installata su un’area demaniale ottenuta in concessione decennale tramite bando di gara. Lo studio di ingegneria It’Ing di Padova si è occupato della progettazione, mentre l’azienda Habito srl di Cittadella della sua realizzazione. L’installazione in loco, cominciata agli inizi di luglio, terminerà in un paio di mesi.

ARCHITETTURA DEL “RIUSO”. Anima del progetto sono la riqualificazione dell’area, la mobilità e l’ecosostenibilità, in chiave “reuse”. Da qui l’impiego, per la struttura del locale, di vecchi container dismessi che, invece di finire in discarica come rifiuti da smaltire, vengono riadattati per una seconda nuova vita. Leggeri e temporanei, all’acciaio dei container ridipinto di verde, è stato accostato, come materiale principale, il legno, utilizzato negli interni del chiosco, nel patio e nelle palificate del dehors, in richiamo all’ambiente arginale circostante. Un continuo rimando tra il contesto urbano e quello fluviale, che vengono così a confrontarsi senza contrasti, in un luogo che non viene snaturato, bensì evidenziato nel suo ruolo di punto di incontro e scambio, a servizio del cittadino.

EVENTI. Pier88 organizzerà eventi per promuovere prodotti del territorio, nonché realtà, personalità, artisti, associazioni locali, per valorizzare la funzione sociale dell’esercizio pubblico. Priorità alle materie prime con prodotti tipici della gastronomia nazionale e locale, km 0, freschi, salutari, per soddisfare le esigenze, ad esempio, dei tanti padovani che frequentano la zona per sport, tenersi in forma e trascorrere il tempo libero all’aria aperta. Estratti e centrifugati, insalatone, piatti unici, proposte per vegetariani e vegani, ma anche fritti croccanti e piadine espresse fatte in casa artigianalmente.