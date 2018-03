Quando il sacro incontra il profano: da Sant’Antonio ai… Pearl Jam

Di sicuro incontrerà tanto i favori di molti fan della band quanto le critiche dei detrattori. Ma una cosa è certa: è destinata a far discutere. Nel bene e nel male: l’illustratore padovano Francesco Del Re scomoda addirittura sant’Antonio per creare la locandina-evento del concerto dei Pearl Jam, che si terrà a Padova il 24 giugno 2018.

Prima volta a Padova

Il gruppo grunge/rock di Seattle non solo tornerà ad esibirsi a Roma a 21 anni di distanza dall’ultimo concerto nella capitale, ma approderà per la prima volta anche allo stadio Euganeo per un live che promette già scintille. E che ha ispirato Francesco Dal Re, illustratore noto nell’ambiente dei festival musicali: "Quando ho appreso del concerto dei Pearl Jam a Padova, il luogo in cui vivo e lavoro da ormai sedici anni, mi è subito balenato in mente il proposito di realizzare un manifesto, qualcosa che legasse la mia città con la loro musica".

La locandina

Detto, fatto: la scena ritrae il miracolo della predica ai pesci di Sant’Antonio, protettore di Padova e sua icona nel mondo. Il Santo, ridotto a scheletro dall’inesorabile trascorrere del tempo, si rivolge alla piazza della basilica per la sua predica, ma non vi è nessuno ad ascoltarlo: il mare ha inondato la città e i suoi abitanti l’hanno abbandonata. Sono quindi ancora una volta le acque ad accogliere le sue parole. I tempi, però, sono cambiati, la natura non si fida più degli uomini e per prudenza i pesci inviano la loro “guarnigione scelta”: gli spada. Il Santo si trova così circondato da una selva di rostri accuminati. I pesci, dal canto loro, vengono inebriati dalla potenza mistica del loro interlocutore. Inizia così un grottesco concerto: uno scheletro a celebrare con le sue parole tutto ciò che è sacro e la sua minacciosa platea che si agita e si contorce al ritmo del suo eloquio.

La spiegazione

Una locandina (visibile anche sul portale etsy.com) che magari farà il pieno di elogi o che susciterà critiche, ma d’altronde i temi della misticità e dell’ambientalismo sono da sempre presenti nelle liriche della band di Seattle. Basti pensare a canzoni come “Faithfull”, “Oceans” o “Force of Nature”: la religione viene spesso additata come responsabile della mancata condanna di atti violenti (”Glorified G”, “Do the Evolution”), mentre il mare è l’interlocutore prediletto nel dialogo tra uomo e natura (”Among the Waves”).

La band

Il 22 ottobre 2015 i Pearl Jam hanno festeggiato 25 anni di carriera sul palco, 10 album in studio e centinaia di performance e concerti live che rimarranno per sempre impressi nella storia. La band, idolatrata dalla stampa e dai fan, ha venduto oltre 85 milioni di dischi in tutto il mondo ed è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2017.