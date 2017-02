Scomparso studente universitario 25enne: da due giorni non si hanno più sue notizie

Lorenzo Vendruscolo, giovane di 25 anni, originario di Udine, iscritto al quinto anno della facoltà di Scienze dei materiali dell'Università di Padova, è scomparso. A denunciare la sparizione del figlio è stata la madre, che, martedì sera, ha allertato la centrale operativa della questura di Udine, riferendo di non riuscire a mettersi in contatto con il ragazzo dal giorno prima. Lunedì l'ultima telefonata.

STUDENTE SCOMPARSO. Nella città del Santo, Lorenzo vive in un alloggio universitario, in via Bergamo 21. Una volante ha raggiunto l'appartamento, trovando un altro studente che, tuttavia, ha dichiarato di non conoscere il 25enne, avendo preso posto nell'abitazione la mattina stessa. Il cellulare dell'universitario scomparso è stato localizzato per l'ultima volta in una frazione di Robiate, in provincia di Lecco, il 6 febbraio sera.

INDAGINI IN CORSO. La mamma di Lorenzo si è presentata mercoledì in questura a Padova per formalizzare la denuncia di scomparsa. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Sono in corso le indagini della polizia.