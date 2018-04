Presentato il nuovo percorso del bus 24, dal Plebiscito all'ospedale attraverso l'Arcella

Ci sono novità per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico in città. Siamo così andati a vedere, con il vicesindaco Arturo Lorenzoni e il presidente di BusItalia Andrea Ragona, in cosa consistono queste modifiche. Siamo così saliti sul 24 per provare il nuovo percorso che dall'ospedale, transitando in zona stazione e attraversando l'Arcella, giunge fino al centro sportivo Plebiscito.

Le modifiche

"Con le modifiche - spiega Lorenzoni - che abbiamo attivato da oggi 3 aprile, in particolare le linee 24, 10 e 5, siamo riusciti a ritornare ad avvicinare le persone ai percorsi più sensibili. E' un servizio importnte per la città, ma è un onere per l'amministrazione, che però punta molto sul trasporto pubblico". Chiediamo al vice sindaco se dobbiamo aspettarci altre modifiche, nei prossimi mesi: "Questo è un sistema dinamico, siamo sempre disponibili a modificare o a incrementare. Vorremmo ad esempio allungare gli orari serali/notturni, ma al momento non ci è possibile per via delle risorse che non ce lo consentono. Stiamo anche pensando di implementare le corsi preferenziali ma dobbiamo farlo senza andare a incidere e quindi a creare disagi al trasporto privato".

