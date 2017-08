Muore mentre la figlia è sull'altare: medico vinto dalla malattia a soli 63 anni

Non ce l'ha fatta Loris Rossetto, medico condotto di Montemerlo, spirato sabato in un letto di ospedale a Padova mentre la figlia Alice convolava a nozze. Come riporta Il Mattino di Padova, l'uomo da tempo lottava con una grave malattia e pur di esserci, seppur virtualmente, al grande giorno della figlia si è collegato via Skype con la chiesa di Cervarese, dove sarebbe stato celebrato il matrimonio.

LA TRAGEDIA.

Il medico però non ce l'ha fatta e poco prima della celebrazione è venuto a mancare. Alla moglie di Loris Rossetto l'arduo compito di tenere tutti all'oscuro di quanto in realtà stava accadendo. I novelli sposi hanno infatti saputo solo il giorno dopo il matrimonio della morte di Loris Rossetto. Non è stata ancora stabilita la data del funerale.

MOLTO CONOSCIUTO.

Il dottore Loris Rossetto lascia la moglie Loreta, e i tre i figli: Anna, Emanuele e Alice. Era molto conosciuto nella comunità di Cervarese e Montemerlo. Consigliere di minoranza dal 2004 al 2011 a Cervarese e cofondatore del centro Caritas di Fossona.