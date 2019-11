Lotta allo spaccio, giornata di arresti. Guai anche per un giovane cliente padovano

Via Mameli, via Valeri, la zona stazione. Ma anche la più esclusiva Specola. Lo spaccio di droga a Padova si conferma mercato fiorente in tutti i quartieri e i carabinieri che sono quotidianamente impegnati nel combatterlo hanno messo a segno due arresti e una denuncia negli ultimi due giorni.

La denuncia

A lunedì risale la denuncia formalizzata dagli uomini nel Nucleo radiomobile che alle 20 hanno intercettato lungo via Mameli un giovane nordafricano. N.S., 26enne residente a Ponte San Nicolò, era appostato in strada con addosso 12 grammi di marijuana, che gli sono valsi l'accusa di detenzione a fini di spaccio dopo l'identificazione.

Gli arresti

Analogo il reato contestato ai due uomini arrestati martedì dai carabinieri di Padova Principale, un nigeriano e un tunisino. Il primo, il 27enne e già noto spacciatore Darlington Abuokhae, è stato osservato mentre lungo via Valeri nascondeva in un tombino 25 grammi di marijuana. Recuperata e sequestrata la droga, lo straniero è stato ammanettato. Stessa sorte toccata ad Ahmed Boughanmi, 25enne notato lungo via Sant'Alberto Magno, alle porte di Città Giardino. Il giovane è stato visto mentre incontrava un cliente padovano a cui ha venduto cinque grammi di hashish. Entrambi sono stati fermati e identificati, operazione che ha permesso di recuperare addosso al tunisino altri tre grammi di hashish, una dose di cocaina e 530 euro in contanti. Mentre il pusher veniva arrestato, l'italiano 28enne è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacente.