Luca Claudio rimane in carcere: secondo il giudice è ancora pericoloso e non si è pentito

Luca Claudio, l'ex sindaco di Abano Terme, non uscirà dal carcere. Secondo il giudice dell’udienza preliminare Tecla Cesaro è un soggetto pericoloso e non si è pentito degli errori commessi. Come riportano i quotidiani locali, Claudio rimane al Due Palazzi, dove si trova dal 23 giugno scorso.

LA RICHIESTA DEI LEGALI. La difesa dell'ex sindaco di Abano, i legali Ferdinando Bonon e Giovanni Caruso, aveva presentato una richiesta di scarcerazione. Il gup ha negati i domiciliari a Claudio, nonostante il patteggiamento a 4 anni e all'offerta di quattro case come risarcimento.

MOTIVAZIONE DEL GUP. Il giudice dell'udienza preliminare ha spiegato che il patteggiamento "risulta essere frutto di una mera scelta processuale dettata da una valutazione di convenienza in termini di sconto di pena e non appare sintomatica di alcuna forma di resipiscenza".