Luca Claudio scarcerato, concessi di nuovo i domiciliari: destinazione tenuta top secret

Dopo un altro mese di carcere, ottenuto il "perdono" dall'autorità giudiziaria, l'ex sindaco di Abano Terme Luca Claudio torna agli arresti domiciliari, misura detentiva alternativa al carcere che l'uomo chiave dell'inchiesta sulla cosiddetta "Tangentopoli delle Terme" aveva già ottenuto il 2 marzo scorso, ma si era visto revocare in tempi da record - dopo appena 3 giorni - a causa dell'intervista rilasciata ad un quotidiano locale dalla sua dimora a Porto Levante (nel comune rodigino di Porto Viro), in cui si era dichiarato innocente nonostante l'ammissione, nel memoriale dello scorso giugno, di parte delle responsabilità nei fatti contestati.

DESTINAZIONE TOP SECRET. Claudio - che a dicembre ha patteggiato 4 anni - aveva poi chiesto scusa, dichiarando davanti al pm di non avere avuto intenzione di mettere in discussione l'inchiesta e l'operato dell'autorità giudiziaria e di essersi fatto prendere, invece, da un momento di "confusione". Sabato 8 aprile - come riportano i quotidiani locali - è quindi uscito nuovamente dal Due Palazzi, per scontare la sua pena ai domiciliari, in una destinazione che al momento è stata tenuta top secret.

