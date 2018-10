Tangenti alle Terme: l'ex sindaco Luca Claudio in prova ai servizi sociali

E’ stato ammesso in prova ai servizi sociali l’ex sindaco di Abano e Montegrotto Luca Claudio che per alcune ore alla settimana farà volontariato in una cooperativa di Vigonza. A stabilirlo il tribunale di sorveglianza speciale di Milano che è competente per un residuo di pena quando venne arrestato dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitivo il giudizio.

I lavori socialmente utili

Due sono gli “impieghi” di Claudio che lavorerà in un’azienda in provincia di Venezia con la funzione di impiegato e di fare volontariato in una cooperativa del padovano che si occupa di magazzinaggio, stoccaggio, facchinaggio e recupero di materiale usato. Claudio è impegnato in questi mesi in altri due processi dopo aver patteggiato per le accuse di tangenti sugli appalti comunali. Il primo riguarda la gestione di un hotel, il secondo per corruzione sulla bonifica di un’area a Giarre.