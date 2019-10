Da Padova a Trento: nuovo incarico per Luca Sattin

Luca Sattin, attuale responsabile del reparto Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Padova, lascerà a breve la città del Santo per andare a ricoprire il ruolo di Vicecomandante della polizia locale della città di Trento.

Luca Sattin

Luca Sattin, 53 anni, laureato in giurisprudenza, e con una lunga carriera tra le file della Locale, ha vinto il concorso per Dirigente Vicecomandante nella Provincia autonoma, e così dal 14 ottobre vestirà i gradi da numero due del Comando di Trento - Bondone, quale primo collaboratore dell'attuale Comandante Lino Giacomoni. Sattin ha iniziato la propria carriera nella Polizia Locale nel lontano 1993 come agente a Vigonza; successivamente ha ricoperto il ruolo di Vicecomandante a Cittadella. Dal 1995 presta servizio nel Comando di Padova, dove ha svolto la propria attività quale Responsabile degli agenti motociclisti, ed in seguito della Squadra Investigativa e della Squadra Sicurezza Urbana. Negli anni 2016 e 2017 è stato Comandante della Polizia Locale dell'Unione Pratriarcati. A seguire è rientrato a Padova dove gli è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa come Responsabile del Reparto Polizia Giudiziaria. Esperto di procedura penale e di normativa sull'immigrazione, Luca Sattin ha sempre impostato la propria attività lavorativa sulla massima collaborazione, oltre che con i propri colleghi, con la locale Procura della Repubblica e con le Forze di Polizia dello Stato. importante il suo impegno anche nell'ambito dell'educazione stradale e alla legalità nelle scuole, attività che ha svolto per anni a favore dei "cittadini di domani" con passione e convincimento.

I commenti

Il Comandante Lorenzo Fontolan dichiara: «Non posso che compiacermi dell'importante traguardo raggiunto dal collega Sattin, che reputo un professionista molto preparato ed un collaboratore prezioso e leale con cui ho avuto il piacere e l'onore di lavorare per il ben della nostra città negli ultimi anni. Il comando di Trento va ad acquisire un ottimo dirigente, che saprà sicuramente operare con determinazione ed equilibrio a tutela della cittadinanza e della sicurezza di quel territorio. Faccio al Dr. Sattin un grande in bocca a lupo per questa nuova ed impegnativa avventura». Anche il sindaco Sergio Giordani esprime il suo compiacimento: «Dobbiamo essere orgogliosi se un nostro Ufficiale è stato selezionato per un ruolo così prestigioso. Auguro al Dr. Sattin la massima soddisfazione professionale consapevole che anche nel suo nuovo Comando saprà essere punto di riferimento per Amministrazione e cittadinanza».