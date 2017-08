Mamma e prof. vinta da un male incurabile a soli 50 anni: lutto nell'Alta Padovana

Non è riuscita a vincere la sua battaglia contro il cancro e sabato, all'età di 50 anni, si è spenta lasciando nel dolore il marito, Stefano Santini, medico di Ortopedia all'ospedale di Cittadella, e i figli Sofia, 15 anni, e Tesfahun, di 12.

LUPEBASKET. Insegnava alle scuole medie di San Martino di Lupari, Matematica e Scienze, da oltre dieci anni. Lei e il marito erano molto conosciuti a San Martino di Lupari, anche perché Santini è stato per anni collaboratore, come medico ortopedico, della squadra di basket delle Lupe che hanno lasciato un pensiero sulla pagina Facebook della società: "La famiglia Lupebasket si stringe intorno al Dottor Stefano Santini, per tanti anni nostro prezioso collaboratore come medico ortopedico, e ai suoi familiari in questo momento di grande dolore per la scomparsa della moglie".

FUNERALE. Il funerale sarà celebrato mercoledì 16 agosto alle 16 nel duomo di Cittadella: Il rosario di suffraggio sarà recitato martedì sera, alle 19.30, sempre nel duomo cittadellese. I familiari hanno chiesto fondi per la ricerca contro il contro anzichè i fiori.