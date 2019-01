Da Selvazzano a Rai2 per realizzare il suo sogno: sottoporsi alla chirurgia al viso

Vive a Selvazzano Dentro la protagonista del tutorial del Dottor Tito Marianetti, andato in onda nel pomeriggio di mercoledì 30 gennaio a “Detto Fatto” su Rai 2: Lucia Fodarella, soffre di malocclusione dento-scheletrica e oggi ci racconta la sua storia.

Armonizzare il viso

Lucia è intervenuta in trasmissione all’interno dello spazio sulla chirurgia estetica del volto curato dal Dottor Tito Marianetti: la donna, ha chiesto l’aiuto al noto chirurgo e alla trasmissione per realizzare il suo sogno, quello di sottoporsi ad un intervento di chirurgia maxillo facciale per armonizzare il suo viso.

La patologia

L’intervento, che verrà in gran parte offerto dalla trasmissione, risolverà un problema comune a molti, il progenismo, una conformazione del volto caratterizzata dalla sporgenza in avanti dell’osso della mandibola: «Lucia soffre di un malposizionamento della mandibola che risulta proiettata eccessivamente in avanti. Questo problema, le comporta, oltre che un disagio estetico anche costanti dolori alla schiena, apnee notturne e difficoltà masticatorie», afferma lo specialista del programma Rai.

«Per motivi economici non ho potuto fare l’intervento»

La quarantacinquenne di Selvazzano Dentro si dichiara entusiasta per questa opportunità: «È da una vita che voglio risolvere questo problema ma fino ad ora, per motivi economici non ho potuto affrontarlo», e continua «ho sempre cercato di passare inosservata di fronte alle persone perché temevo il giudizio altrui, spero che finalmente, questo intervento possa regalarmi la gioia di riconoscermi allo specchio e potermi finalmente fotografare con mio figlio».

L’operazione

All’interno dello spazio dedicato alla medicina, a confrontarsi con Lucia e Marianetti, anche Carla Giuliani, già operata per il medesimo problema. L’intervento di chirurgia ortognatica, che verrà effettuato su Lucia, precisa il maxillo facciale «consiste nella mobilizzazione delle basi scheletriche mandibolare e mascellare al fine di riposizionarle nella giusta posizione e nel giusto rapporto occlusale. Si realizza con incisioni tutte intraorali e quindi non vi è alcun taglio esterno. Una volta mobilizzati e riposizionati i segmenti scheletrici, essi vengono stabilizzati con placche e viti in titanio che non danno alcun fastidio nel post-op e non devono essere rimosse». Fino a pochi anni fa la chirurgia ortognatica era riservata a pazienti con severe malocclusioni, oggi questo tipo di approccio terapeutico è notevolmente aumentato.