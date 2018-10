Luciano Fasolo, a 70 anni attraversa il Sahara e mezza Europa per raccogliere fondi per la pediatria

E' tornato in Europa dopo due settimane passate a fare un raid sul margine del deserto del Sahara, Luciano Fasolo, il veterano delle due ruote, che in sella alla sua moto Guzzi d'epoca, all'età di 70 anni suonati è partito il 10 settembre per un giro lungo quasi 12mila chilometri.

Fondi

Con i suoi precedenti viaggi Luciano Fasolo è riuscito a raccogliere oltre 15mila euro con una maxi colletta tra gli amici del motoclub di Montegrotto e i tanti appassionati che hanno sempre risposto con generosità alle cene di fine viaggio organizzate al ristorante Montegrande di Rovolon. Ed una cena sarà organizzata a breve per raccogliere come sempre fondi per la Fondazione Salus Pueri che si occupa dell'assistenza ai familiari dei piccoli ricoverati in pediatria.

Il viaggio

"E' stato sin qui un viaggio davvero entusiasmante anche se durissimo per me e per la moto - spiega Luciano Fasolo - lungo il Sahara guidavo senza occhiali perchè con 45 gradi, gli occhiali si arroventavano. Ho trovato lungo il mio cammino una popolazione molto ospitale, è stato un viaggio fuori dai percorsi tradizionali, fino a Casablanca lungo l'Atlante. Farlo a 70 anni è stata un po' una follia. Adesso in Portogallo e Spagna mi sembra di essere già a casa".

Casa

A casa Luciano Fasolo ci arriverà domenica pomeriggio: è atteso alle 17 dagli amici del motoclub in Prato della Valle dove la sua Moto Guzzi dopo 12mila chilometri potrà finalmente riposare.