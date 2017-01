Luigi Sposato, candidato sindaco di Padova, presenta il suo programma alle aziende

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Luigi Sposato, l'imprenditore a capo di Eurointerim, candidatosi a sindaco di Padova, ha incontrato i rappresentanti di 140 aziende del territorio ai quali ha illustrato le motivazioni della sua candidatura e il progetto per la città.

Lunedì 23 gennaio Sposato ha in programma a palazzo Moroni un incontro di presentazione e condivisione dei propri obiettivi con il Commissario del comune di Padova, Michele Penta.

Inoltre in settimana inaugurerà il suo primo 'Punto di ascolto' del candidato sindaco all'Arcella per poi aprirne altri, uno per quartiere, che rimarranno a disposizione anche dopo le elezioni in caso di vittoria.

Proseguiranno anche gli incontri con le istituzioni, la cittadinanza e le organizzazioni di Padova.

Il 3 febbraio alla fornace Carotta, alle 20.30, avrà iuogo la convention di presentazione di Luigi Sposato come candidato sindaco della città del Santo, che sarà anche l'occasione per spiegare alla cittadinanza le 21 azioni del suo programma elettorale".