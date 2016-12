Luminarie di Natale potenzialmente nocive sequestrate dalla finanza nel Padovano

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, i finanzieri del gruppo della Guardia di Finanza di Padova hanno intensificato i controlli a tutela dei consumatori, riuscendo a individuare una serie di attività commerciali con sede in provincia che, a più livelli nella filiera di importazione e distribuzione, immettevano sul mercato luminarie natalizie, destinate ad addobbare alberi e balconi, considerate potenzialmente nocive e pericolose per la sicurezza e la salute dei consumatori.

A VIGONZA E ALBIGNASEGO. In particolare, sono stati individuati due diversi punti di distribuzione al pubblico gestiti da commercianti italiani (ubicati nei comuni di Vigonza e Albignasego) che, in violazione delle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti, commercializzavano catene luminose prive dei requisiti minimi di tracciabilità del prodotto e con una marcatura “CE” non conforme agli standard richiesti, proprio a tutela dei consumatori.

IMPORTATORE CINESE. Parallelamente, dalle ricerche eseguite sul campo e dalla disamina dei documenti acquisiti, i finanzieri hanno ricostruito la filiera di distribuzione, fino all’individuazione dell’importatore cinese, attivo da anni a Padova, con buona parte dei clienti in tutto il Nordest.

BUSINESS PER 500MILA EURO. Le operazioni hanno portato al sequestro di oltre 30mila catene luminose che, se immesse in commercio, avrebbero prodotto profitti per circa 500mila euro.

ULTERIORI VERIFICHE IN CORSO. Grazie alla collaborazione della Camera di commercio, sono in corso le procedure di analisi in laboratorio dei prodotti sequestrati al fine di verificare il rispetto delle norme previste in materia di “materiale elettrico” e di “divieto di impiego di materiali nocivi nella produzione di apparecchi elettrici ed elettronici”. La commercializzazione di luminarie natalizie della specie di quelle sequestrate, il cui punto di forza risiede principalmente nei prezzi decisamente competitivi, può rappresentare un pericolo per la sicurezza e la salute dei consumatori, nonché per il corretto funzionamento del mercato, a svantaggio dei commercianti che rispettano le regole.