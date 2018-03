Lungargine Terranegra diventa a senso unico. Lorenzoni: "Decisione presa per una questione di sicurezza"

Da giovedì 21 marzo non è più possibile la svolta dal lungo argine di Terranegra, a sinistra, verso Voltabarozzo. Qualcuno si è lamentato, altri cittadini invece hanno apprezzato il provvedimento. Ne abbiamo parlato con il vice sindaco, Arturo Lorenzoni.

La modifica

“Si è creato un senso unico – spiega Lorenzoni - in quel pezzo di argine. Questo per evitare situazioni di pericolo che hanno portato quel tratto ad essere uno dei punti con più alta percentuale di incidenti in città. E’ una decisione presa mesi fa. Certo, qualcuno si è lamentato perché si è trovato costretto a percorrere tutta via Facciolati, o a dovere fare qualche centinaio di metri in più per tornare a casa. Molti usavano proprio quell’argine, quel passaggio per evitare la coda. Io capisco i disagi, davvero, ma la sicurezza non è derogabile. Deve sempre essere la priorità”.