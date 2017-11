Premiati i Maestri del Lavoro in Provincia: insigniti della "Stella al merito" da Mattarella

Sabato mattina, nella sala Consiglio di Palazzo Santo Stefano, sono stati premiati i Maestri del Lavoro che lo scorso primo maggio sono stati insigniti della prestigiosa "Stella al merito del lavoro" dal presidente della Repubblica.

I MAESTRI DEL LAVORO.

Il riconoscimento è andato a Patrizia Bassetto (Compar Spa), Serenella Chiaretto (Acciaierie Venete Spa), Francesca Griggio (Ali Spa), Maurizio Liziero (Aermec Spa), Andrea Loro (Banca di Credito Cooperativo del Veneziano), Galdino Mamprin (Agriluce Srl), Luca Meneghin (Versalis Spa), Paola Morbiato (Somepar Spa), Maristella Toto (Imaflex Spa), Annapaola Vallin (Marina Rinaldi) e Flavio Vinante (Luxardo Spa). Oltre ai Maestri sono stati premiati i Vigili del fuoco Lucio Bregolin ex assistente capo e Roberto Cavinato Ispettore antincendi e i ragazzi degli istituti superiori che più si sono distinti nel concorso scuola-lavoro.

COMPITO ARDUO.

Alla cerimonia hanno partecipato il consigliere provinciale delegato Alice Bulgarello e il console provinciale dei Maestri del Lavoro. "Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ad ognuno di voi - ha detto la Bulgarello - perché vi siete distinti nella vostra attività professionale esprimendo al meglio il valore del lavoro, dell’etica, della professionalità. I maestri, infatti, sono quelle persone che sanno assumersi la difficile responsabilità di tramandare il loro sapere non con l’atteggiamento del leader o del condottiero, ma con l’umiltà che solo la passione per il lavoro sa dare. È un compito arduo, talvolta faticoso, ma che anima tanti uomini e tante donne quotidianamente e silenziosamente impegnati a far funzionare le nostre scuole, gli ospedali, le fabbriche, le aziende, le istituzioni. Ecco, io penso che sia arrivato il momento di dare più visibilità alle cose buone che esistono, sono tante e vanno fatte emergere. Solo così si può innescare un circolo virtuoso che si alimenta dalla fiducia, dalla voglia di fare e dalla soddisfazione per quei risultati che solo il sacrificio e la serietà possono regalare".