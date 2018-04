Malìparmi e Padova ospitale: l'iniziativa si chiama shopping solidale 13-15 aprile

È in arrivo lo shopping solidale per Padova Ospitale, un’iniziativa a cui Malìparmi è molto legata, una sfida intrapresa insieme alla Onlus padovana, un successo a cui insieme collaborano da 7 anni, con voce e cuore.

L'iniziativa





Dal 13 al 15 aprile 2018 il nuovo appuntamento: presso l’outlet di Albignasego e le boutique di Padova e Treviso, tre giorni in cui unire le forze a sostegno dei bambini e ragazzi inseriti nel progetto PadovaOspitale per Crescere Insieme. “Con il nostro aiuto spalanchiamo gli orizzonti ai ragazzi e alle loro famiglie” raccontano Elena Benazzato, responsabile all’interno di Padova Ospitale, e Annalisa Paresi, presidente Malìparmi. “È una sincera gioia vederli riaprire i cassetti dei desideri e realizzare i propri sogni grazie allo studio e alla formazione, le uniche vere

chiavi per realizzarsi nel domani. Padova Ospitale Per Crescere Insieme è un progetto speciale, nato dal desiderio di porre rimedio al disagio giovanile. I tanti generosi volontari aprono il proprio cuore ai ragazzi ed entrano a far parte delle loro vite, divenendo punti di riferimento per le difficoltà del presente e messaggeri di coraggio per il futuro”.

Vendita speciale





Fare Shopping Fa Bene, una vendita speciale di abiti e accessori delle collezioni Malìparmi, trasforma un semplice acquisto in un gesto importante a favore di giovani dai 5 ai 25 anni che vivono in situazioni di difficoltà, instabilità e sofferenza. La Onlus offre ai suoi ragazzi molto più che un semplice sostegno economico per spese scolastiche, ma anche visite sanitarie, psicoterapia, affitti di alloggi, studi musicali e sport, restituendo sicurezza e costanza per accompagnarli verso il mondo del lavoro. Lo shopping solidale, nato dall’amicizia tra Annalisa Paresi e Elena Benazzato, stagione dopo stagione è cresciuto, riunendo intorno a sé sempre più partecipazione che negli anni ha contribuito in maniera concreta all’assistenza di 56 giovani di cui 6 hanno conseguito il diploma, 8 si sono laureati, mentre altri 25 sono tuttora

sostenuti dal progetto.