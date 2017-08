Attacco d'asma fatale: muore sotto un albero una profuga 21enne ospite di una onlus

Aveva superato tante prove nella sua giovane vita. Era sopravvissuta all’attraversata del Mediterraneo, a quella del deserto, scappando dalla Nigeria. E’ morta sotto un albero a Vicenza, stroncata da una crisi d’asma che le è stata fatale. Come riportano i quotidiani locali una 21enne ospite della comunità Percorso Vita Onlus fondata da Don Luca Favarin è morta.

RIFUGIATA. Diamond Udo lunedì si era recata nella città del Palladio per passare alcune ore con il fidanzato, ma sul prato antistante la stazione di Campo Marzio ha trovato la morte sotto un albero. Inutile ogni tentativo di rianimarla nonostante l’intervento del 118. Nella comunità aveva seguito un percorso di integrazione ed era sotto controllo medico per i problemi respiratori. Si stava costruendo il futuro dopo i drammi vissuti nel suo paese d’origine nella comunità di Tencarola di Selvazzano. Studiava l’italiano, collaborava con la onlus dove viveva ed era in attesa di completare l’iter per lo status di rifugiato.

IL POST. A raccontare la storia di Diamond, un post su Facebook di Don Luca Favarin: “era partita dalla Nigeria, da una situazione di pericolo, sola al mondo. È stata in Libia. Noi sappiamo cosa significa per una giovane donna stare in Libia. Poi un giorno prende un barcone e tenta la traversata. Arriva in Italia e nella nostra comunità. Riprende man mano una sorta di serenità in quel lungo percorso di ricostruzione e fiducia in sé. Va a Vicenza per un pomeriggio con il suo ragazzo. Non passerà il tempo con lui perché probabilmente una crisi d'asma, per la quale era seguita e curata fin dal suo arrivo, la uccide nel grande prato davanti alla stazione. Sola, sotto un albero. 21 anni. La morte non ha colore”.