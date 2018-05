Malore fatale durante un pic-nic sulle rive del Brenta: muore sul colpo un 70enne

Durante un pic-nic con la moglie lungo le rive del Brenta si sente male, cade in acqua e muore. Mercoledì pomeriggio un uomo è deceduto per cause naturali mentre trascorreva alcune ore all’aria aperta con la famiglia.

Il malore

Nel pomeriggio, il signore, un 70enne del posto, è scivolato in acqua dopo essersi sentito male. La consorte ha chiamato i soccorsi, che giunti lungo il fiume hanno potuto solo decretarne la morte. I carabinieri hanno eseguito i rilievi: sembra che il malore sia stato fatale e che abbia lasciato esanime l'uomo caduto in acqua e poi recuperato.