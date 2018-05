Si accascia al suolo durante un'escursione: 66enne padovana ricoverata d'urgenza

Ricovero d'urgenza: una 66enne di Padova è stata colta da malore durante un'escursione ed è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale.

La dinamica

È successo alle ore 13.30 circa di mercoledì, quando il soccorso alpino di Cave del Predil è intervenuto sulla vetta del Monte Forno (detto anche cima dei tre confini tra Italia, Slovenia e Austria) per soccorrere la donna, che faceva parte di una comitiva di una cinquantina di persone del Cai di Padova partita al mattino da Rateče, in Slovenia. Una squadra di tecnici dalla stazione in tre quarti d'ora ha raggiunto col fuoristrada la 66enne lungo una delle piste forestali che raggiungono la cima. I sanitari a bordo dell'elicottero del 118 della centrale operativa di Udine, giunto sul posto, hanno diagnosticato un malore grave alla donna, che è stata poi trasportata d'urgenza all'ospedale. L'intervento si è concluso intorno alle 17.