Diciottenne si sente male nei bagni del fast food: non si esclude l'abuso di stupefacenti

Solo gli esami tossicologici potranno dire con certezza cosa abbia causato il malore accusato nel primo pomeriggio di martedì da un giovane nella zona della stazione ferroviaria. Al momento non si può escludere che avesse assunto della droga.

I soccorsi

Ad accorgersi di lui sono stati alcuni clienti del fast food McDonald's vedendolo accasciato nei bagni attorno alle 13. Il ragazzo, 18enne di origine colombiana, vi si era rifugiato sentendosi male e quando i clienti hanno allertato il personale è scattata la richiesta di aiuto al 113. La polizia è arrivata in loco con un'ambulanza che lo ha prelevato e trasferito al pronto soccorso. Lì il giovane è stato curato e rimesso in sesto prima di essere affidato ai familiari nel frattempo avvisati dalla questura. Come da prassi sono stati eseguiti i prelievi del sangue per capire l'origine del malessere.