Ordina una bibita e stramazza al suolo: anziano turista stroncato da malore al bar

É uscito dall'hotel per una passeggiata, facendo tappa al City Bar di via Pietro d'Abano. Ha ordinato una bibita e pochi secondi dopo lo hanno trovato accasciato sulla sedia. Inutile ogni tentativo di salvarlo: per l'84enne Iosef Huber non c'è stato nulla da fare.

Il malore

Ad accorgersi dell'uomo in difficoltà e tentare i primi soccorsi è stata una delle cameriere del locale all'angolo con via Marzia. Nella tarda mattinata di mercoledì l'uomo, residente nella zona di Zurigo, è arrivato al bar. Si è seduto nel plateatico esterno e ha ordinato una bibita. Pochi minuti dopo quando la cameriera è uscita per portargliela, l'ha trovato riverso. Lo ha scosso ma l'anziano non dava alcun segno di vita.

I tentativi di rianimazione

Fortuna ha voluto che a pochi metri fossero in servizio una pattuglia dei carabinieri e un'ambulanza che si sono precipitati tentanto per diversi minuti le manovre di rianimazione. Il medico ha però dovuto dichiararne il decesso. La moglie è stata avvisata dai militari che hanno informato l'autorità giudiziaria.

La morte

La salma, una volta ricomposta, è stata affidata ai familiari. Nessun dubbio dunque sul fatto che lo svizzero sia stato colto da un malore che ne ha causato il decesso per cause naturali. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se l'uomo fosse affetto da patologie pregresse.