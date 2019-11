Malore a scuola, ancora grave il 14enne: provvidenziale il primo soccorso di prof e bidello

Restano gravi le condizioni del 14enne studente dell'istituto "Euganeo" di Este colpito da arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica.

Il malore

Il ragazzo, che frequenta la prima superiore, si è sentito male mentre svolgeva la corsetta di riscaldamento, dicendo ai compagni che gli mancava il fiato prima di accasciarsi al suolo e iniziare anche a perdere sangue. E le testimonianze dimostrano quanto sia stato provvidenziale il pronto intervento del docente di educazione fisica, che subito gli ha liberato le vie aeree estraendogli la lingua (evitando così che soffocasse) per poi iniziare a praticare il massaggio cardiaco con l'aiuto del bidello, che ha a sua volta operato la respirazione artificiale prima dell'arrivo del personale del 118, che sono riusciti a far ripartire il cuore del giovane alla terza scarica di defibrillatore. Il 14enne è ancora ricoverato in ospedale a Padova in prognosi riservata.