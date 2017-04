Gelo e maltempo, danni all'agricoltura veneta

Coldiretti Veneto ha rilevato che in alcune aree si è verificato un danno superiore al 30% a carico delle colture frutticole e viticole, ma anche per alcune coltivazioni ortive e seminative, a causa delle gelate che la scorsa settimana hanno interessato per vari giorni in particolare le zone vocate per colture specializzate: dal Vicentino al Padovano, dal Veronese al Veneziano, nel Trevigiano così come pure nel Bellunese.

DANNI ALL'AGRICOLTURA. Secondo le rilevazioni di Coldiretti è stata compromessa in alcune imprese l'intera produzione. Delle basse temperature hanno risentito frutteti e ortaggi in primis, radicchi e asparagi, con diffuse perdite per il comparto. "Pur essendo maturata una grande propensione all'assicurazione contro le avversità - spiega il presidente Martino Cerantola - molte aziende sono state colte impreparate dagli eventi atmosferici: a loro va rivolta la nostra attenzione affinché si possano ritagliare delle misure d'intervento che potrebbero allieviare il bilancio negativo di questa situazione anomala per tutte le campagne".