Allerta meteo. Bomba d'acqua su Padova, quartieri allagati e senza corrente

Selvazzano - Brusegana

Un violentissimo temporale ha colpito nel pomeriggio la zona ovest di Padova, in particolare tra Caselle di Selvazzano e Brusegana. A Caselle diversi danni e allagamenti nel quartiere che è al momento senza corrente elettrica. Garage allagati a Tencarola, soprattutto in via Livenza. La situazione più drammatica a Brusegana, con intere rotonde sommerse come in via Santi Fabiano e Sebastiano. Traffico fortemente rallentato in tutta l'area. Una 40ina gli interventi dei vigili del fuoco in atto. Strade sommerse anche in via dei Colli.

Terme Euganee

Problemi anche nella zona delle Terme, in particolare nel centro di Abano, dove per strada si sono accumulati decine di centimetri di acqua che non riescono a defluire.

Stadio Euganeo

Traffico paralizzato nella zona dell'Euganeo in concomitanza con la seconda data del tour di Vasco Rossi. Decine di migliaia di fan sono sotto la pioggia, arterie stradali in tilt.

