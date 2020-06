Violenta e lunga grandinata nel Padovano: chicchi grandi come noci e danni

Lunga e violenta, con pezzi di ghiaccio grandi come noci, la grandinata che dopo le 18 di sabato 6 giugno si è abbattuta tra Padova e la zona termale.

I danni

Nel giro di pochi minuti la perturbazione ha scaricato nell'area a sud ovest del capoluogo una intensa grandinata che ha provocato danni in campagna, in particolare alle coltivazioni a pieno campo. Coldiretti Padova ha raccolto le prime segnalazioni da Abano e Selvazzano da parte di alcuni imprenditori agricoli: in questa zona la grandine ha colpito con particolare violenza. Ad avere la peggio il mais ormai in fase di maturazione, che finalmente l'altro ieri aveva beneficiato di un po' d'acqua dopo la lunga siccità. Oggi però la grandine ha lasciato il segno e danni evidenti, in via di quantificazione: da una prima ricognizione sembra che la grandine abbia colpito con maggior forza distruttiva in una zona limitata sebbene delle grandinate siano state segnalate anche in altre zone.