Maltempo, cade un albero sulla carreggiata ad Agna: annunciato stato di attenzione in Veneto

Persiste il maltempo nel Padovano. Domenica mattina danni si sono registrati in particolare nel comune di Agna dove un albero si è abbattutto in mezzo alla strada.

Albero caduto

L'episodio in via Melato: l'arbusto, che una volta a terra ha occupato l'intera carreggiata, è stato quindi immediatamente rimosso dalla protezione civile che si è poi accertata della sicurezza nell'intero perimetro comunale. Ad ora si tratta dell'unico episodio avvenuto. Il sindaco Piva ha espresso gratitudine ai volontari: "Ringrazio di cuore la nostra protezione civile per la velocità nell'intervento e per la loro grande affidabilità. Ad Agna abbiamo oltre 30 volontari sempre pronti e operativi, responsabili e con grande senso civico".

Stato di attenzione

Nel frattempo la giunta regionale del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica sul territorio: "In riferimento alla situazione meteorologica delle ultime 24 ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha prolungato fino alle ore 14 di lunedì 27 agosto, lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica in alcuni bacini idrografici del Veneto. Si tratta dei bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda-Monti Lessini".