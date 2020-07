Maltempo, grandine sulla Bassa e pioggia e vento forte in zona Colli: vigili del fuoco al lavoro

Era atteso, e ha subito sfogato la sua potenza: danni nel Padovano intorno alle ore 16.30 del pomeriggio di mercoledì primo luglio causa maltempo.

Grandine

A pagare il prezzo più alta è la zona di Montagnana, dove grandi chicchi di grandine hanno danneggiato auto e serre con una “scarica” improvvisa durata una decina di minuti.

Pioggia e vento

Forte pioggia e raffiche di vento anche in zona termale e soprattutto in zona Colli Euganei: squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere i rami degli alberi pericolanti dopo l'acquazzone che si è abbattuto.

(Notizia in aggiornamento)