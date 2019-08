La "vendetta" del maltempo: forte temporale danneggia il radar Arpav di Teolo

Una vera e propria beffa: il forte temporale di sabato 27 luglio ha danneggiato il radar meteo Arpav di Teolo sui colli Euganei, compromettendone la funzionalità.

Il guasto

A darne notizia è proprio l'Arpav, che aggiunge: "L’Agenzia ha attivato una serie di azioni volte alla risoluzione del problema, in particolare un intervento sui sistemi di alimentazione elettrica. La riparazione potrebbe richiedere alcune settimane e fino al completamento il radar rimarrà spento, anche al fine di evitare ulteriori possibili danneggiamenti. Continuano ad essere disponibili le immagini del radar Arpav di Concordia Sagittaria che garantiscono la completa copertura del territorio regionale nelle due modalità corto o lungo raggio. Negli scorsi mesi i due radar sono stati sottoposti a revisione e aggiornamento e come per tutte le nuove installazioni, continuano le attività di affinamento della qualità dei dati e delle immagini".