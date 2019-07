Maltempo in tutta la provincia: forti raffiche di vento e rami sulle strade

Il forte vento che ha accompagnato il violento temporale che si è abbattuto su Padova e provincia ha spezzato molti rami, terminati pericolosamente su strade e tangenziali.

I danni

Una segnalazione in merito è stata pubblicata sul proprio profilo Facebook da Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme, che ha postato la foto di un grosso ramo su una strada spiegando: "Eccoci impegnati con la nostra polizia municipale e la protezione civile a Giarre per la caduta di due grossi rami a causa del forte vento. In più una pattuglia della nostra polizia sta monitorando il territorio comunale per verificare altre situazioni critiche". Segnalati rami a terra anche tra le uscite 10 e 12 della tangenziale.

(Notizia in aggiornamento)