Ondata di maltempo nel Padovano: gradinata in centro città, allagamenti e disagi

Come dichiarato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, che aveva annunciato l'allerta meteo a partire dalla serata di giovedì, venerdì pomeriggio un violento temporale, con grandine e forti raffiche di vento, si è abbattutto nel territorio Padovano.

LE FOTO DEI NOSTRI LETTORI.

La grandine, con chicchi grossi come acini d'uva, ha costretto tante persone a cercare rapidamente riparo sotto i portici. La violenza del nubifragio ha creato in breve allagamenti anche in alcune aree del centro storico del capoluogo euganeo come Pontecorvo, stazione Ferroviaria e Guizza. Al momento non sono segnalati particolari disagi.. Tra le zone colpite anche i Colli e le Terme.

I VIDEO DEI NOSTRI LETTORI.

Via dei Colli

Sacra Famiglia

Tencarola