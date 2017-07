Nuova ondata di maltempo: pioggia, grandine e folate di vento in città e provincia

Poco dopo le 17 di martedì una nuova ondata di maltempo ha investito Padova e provincia.

PIOGGIA E GRANDINE. Nel giro di pochi minuti oltre alla pioggia si è abbattuta anche una violenta grandinata durata diversi minuti. Dopo gli espisodi segnalati nella giornata di lunedì tanta è l'apprensione dei cittaidni che hanno già iniziato a chiamare la centrale operativa dei vigili del fuoco di Padova non tanto per interventi ma per rassicurazioni.

TEMPORALI. Lo stato di attenzione per temporali decretato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto inizialmente annunciato sino a martedì è stato prolungato fino a mercoledì mattina.