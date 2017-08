Violenta grandinata nel Conselvano, Coldiretti:"Pesante ipoteca sulla vendemmia"

Sabato pomeriggio, una violenta grandinata si è abbattuta in provincia di Padova.

VIGNETI. I Comuni maggiormenti colpiti sono stati Conselve, Tribano, Arre, San Pietro Viminario e Monselice, Candiana, Pozzonovo e parte di Arquà Petrarca. Ad avere la peggio i vigneti ormai prossimi alla vendemmia, afferma Coldiretti Padova. A pagarne maggiormente le conseguenze sono stati i vigneti Doc di Conselve e dintorni

VENDEMMIA. Nei giorni in cui sta iniziando la vendemmia in tutta la zona delle Doc Bagnoli e Corti Benedettine osserva Coldiretti Padova arriva la sferzata del maltempo che purtroppo, peserà negativamente su una annata che si presentava molto buona in vigneto.

GRANDINE A MONSELICE

UVE BIANCHE. Particolarmente colpite le uve bianche come il Prosecco e il Pinot Grigio, quest'ultimo alla vendemmia dopo l'entrata in vigore della nuova Doc delle Venezie. Le prime segnalazioni già stanno arrivando, spiega Coldiretti, ma ci vorranno dei giorni per valutare i danni. Intanto in vigneto si procederà con la vendemmia cercando di anticipare i tempo in modo da contenere ulteriori problemi sanitari e salvare le uve risparmiate dalla grandine. In corso anche verifiche nei frutteti della zona del Monselicense così come nelle serre che potrebbero essere state danneggiate dalla grandinata, conclude Coldiretti Padova.