Neve e vento su tutta la provincia: alle 6 i primi fiocchi, diversi i rami caduti nella notte

Come previsto la neve è tornata a Padova dalle prime luci dell’alba. I fiocchi hanno iniziato a scendere verso le 6, imbiancando i tetti delle case e i prati. Sui colli la neve sta provocando alcuni disagi.

Nevica

La coltre bianca non ha attaccato sulle strade che sono tutt’ora percorribili. Qualche disagio in autostrada con rallentamenti. Diversa la situazione sui colli dove al suolo si è formato un accumulo di pochi centimetri.

Micalizzi

Sulla sua pagina Facebook, l’assessore al comune di Padova Andrea Micalizzi ha fatto il punto della situazione verso le 8.30: “Come previsto è arrivata la neve ...e sono anche dei bei fiocchi. Ecco la situazione: 1. La centrale operativa è rimasta aperta tutta la notte in allerta e a verificare l’evoluzione meteo; 2. Abbiamo fatto partire i mezzi spargisale con il giusto anticipo già questa mattina alle 5.00 e continuano a girare anche adesso; 3. Le previsioni dicono che già questa mattina le temperature si dovrebbero alzare facendo cessare i fenomeni nevosi; 4. Continuiamo a tenere monitorata la situazione fino al termine della nevicata".

Il Vento

A provocare i problemi maggiori è stato il vento che da domenica sera spira forte in tutta la provincia. I vigili del fuoco hanno segnalato rami caduti in via Vigonovese e Corso Stati Uniti a Padova. In nottata altri interventi si sono avuti a Este, Teolo e Conselve, sempre per pezzi di alberi abbattuti.